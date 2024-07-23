сегодня в 13:12

Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка, который находится в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российская армия смогла занять более выгодные позиции на данном направлении.

Также ВС РФ нанесли поражение живой силе ВСУ в районах Верхнекаменского, Калинина, Красногоровки, Антоновки, Константиновки, Зализнянского и Часова Яра.

Украинская армия потеряла до 750 военнослужащих, 6 автомобилей, а также бронированную машину «Казак». В борьбе были поражены 4 орудия Д-20, американские гаубицы М198 и М119, боевая машина РСЗО «Град».

Еще российским бойцам удалось уничтожить 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 2 американские станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, а также 6 складов боеприпасов ВСУ.