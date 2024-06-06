ВС РФ поразили склад с безэкипажными катерами и пункт дислокации наемников ВСУ

За сутки ВС РФ поразили склад с хранением безэкипажных катеров, пункт дислокации наемников и место, откуда планировался запуск дронов ВСУ, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбито 48 украинских беспилотных летательных аппаратов, противокорабельная ракета «Нептун», а также семь реактивных снарядов HIMARS производства США и «Ольха», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Российские военнослужащие за сутки поразили скопления живой силы Украины, а также военной техники в 127 районах.

За время проведения специальной военной операции, российские бойцы сбили 610 военных самолетов, 274 вертолета и 25 225 дронов.

Ранее президент Владимир Путин рассказал, когда и кто начал вооруженный конфликт на Украине. По словам российского лидера, страны Запада постоянно об этом забывают и во всем винят Россию, хотя она не при чем.