За сутки на Камчатке произошло семь ощутимых землетрясений

На Камчатке за сутки произошло 7 ощутимых землетрясений, всего их было зафиксировано более 85, сообщает РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

«С 9 утра (00.00 мск) 3 августа до 8 утра 4 августа (23.00 мск 3 августа) произошло 7 ощутимых землетрясений в Петропавловске-Камчатском,», — говорится в сообщении.

30 июля 11:24 по местному времени (в 02:24 по Москве) Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН сообщил, что зарегистрировал землетрясение магнитудой 7,5 в Тихом океане возле Камчатки с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Сразу же была объявлена угроза цунами.

Вскоре землетрясение достигло магнитуды 8,8 и стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе.