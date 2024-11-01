За поджог военкомата в Люберцах задержали 23-летнего парня
Подозреваемый в поджоге военкомата в Люберцах задержан
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Полицейские задержали подозреваемого в поджоге военкомата в подмосковных Люберцах. Им оказался 23-летний москвич, сообщает «Осторожно, Москва».
Вечером 31 октября на люберецкий комиссариат напал неизвестный. Злоумышленник бросил в окно здания предмет с зажигательной смесью, после чего скрылся. На месте задержать поджигателя не смогли.
По факту поджога военкомата в Люберцах возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Ранее студента из Москвы приговорили к 16 годам колонии за поджог военкомата. Молодого человека осудили по статьям об обучении терроризму и приготовлению к теракту.