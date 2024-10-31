В Москве студента приговорили к 16 годам колонии за поджог военкомата

Студента Ибрагима Оруджева судили по статьям «Обучение терроризму» и «Приготовление к террористическому акту», его признали виновным и приговорили к 16 годам заключения, три года из которых он должен отбывать в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы .

Обвинительное решение в отношении Оруджева 2-й Западный окружной военный суд вынес 31 октября. Обвинение просило приговорить фигуранта дела к 18 годам лишения свободы, но, рассмотрев все материалы дела, суд приговорил его к 16 годам лишения свободы.

По данным следствия, в период с апреля 2022 года по ноябрь 2023 года фигурант дела, будучи сторонником деятельности террористических организаций «Азов» и «Правый сектор», прошел обучение, как обращаться с оружием и взрывными устройствами и иными опасными предметами с целью организовать теракт.

«Он же, находясь на территории Москвы, 10 ноября 2023 года осуществил разведку местности — территории одного из районных объединенных военных комиссариатов с целью его дальнейшего поджога», — говорится в сообщении прокуратуры.

В итоге его приговорили к 16 годам заключения с отбыванием первых трех лет в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу еще не вступил.