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За ночь над российскими регионами уничтожили 22 украинских дрона

Средства ПВО за ночь сбили и перехватили 22 беспилотника ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

15 украинских дронов поразили над Брянской областью, а шесть – над Крымом. Также один БПЛА уничтожили над Липецкой областью.

Ранее на территорию электростанции в Становлянском округе Липецкой области упал беспилотник. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.

ВС России продолжают проведение спецоперации на территории Украины.