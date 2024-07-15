За ночь над российскими регионами уничтожили 22 украинских дрона
Средства ПВО за ночь сбили и перехватили 22 беспилотника ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
15 украинских дронов поразили над Брянской областью, а шесть – над Крымом. Также один БПЛА уничтожили над Липецкой областью.
Ранее на территорию электростанции в Становлянском округе Липецкой области упал беспилотник. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.
ВС России продолжают проведение спецоперации на территории Украины.