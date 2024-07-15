Упавший беспилотник ВСУ не нарушил работу электростанции в Липецкой области
На территорию электростанции в Липецкой области упал беспилотник
На территорию электростанции в в Становлянском округе Липецкой области упал беспилотник, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
«Жертв нет. Работа электроподстанции не нарушена», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, добавил Артамонов.
Ранее в Липецкой области была объявлена воздушная опасность.