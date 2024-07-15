Главная

Упавший беспилотник ВСУ не нарушил работу электростанции в Липецкой области

На территорию электростанции в Липецкой области упал беспилотник
Происшествия

На территорию электростанции в в Становлянском округе Липецкой области упал беспилотник, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

«Жертв нет. Работа электроподстанции не нарушена», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, добавил Артамонов.

Ранее в Липецкой области была объявлена воздушная опасность.