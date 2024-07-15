Власти Липецкой области предупредили о воздушной опасности
На территории Липецкой области ввели режим воздушной опасности
На территории Липецкой области ввели режим воздушной опасности, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
«На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности». — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Также объявлена угроза атаки БПЛА на территории Становлянского муниципального округа, добавил губернатор.
Ранее опасность атаки БПЛА ввели власти Курской и Белгородской областей.
Над Брянской областью ПВО сбила девять украинских беспилотников.