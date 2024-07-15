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Власти Липецкой области предупредили о воздушной опасности

На территории Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Происшествия

На территории Липецкой области ввели режим воздушной опасности, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

«На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности». — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Также объявлена угроза атаки БПЛА на территории Становлянского муниципального округа, добавил губернатор.

Ранее опасность атаки БПЛА ввели власти Курской и Белгородской областей.

Над Брянской областью ПВО сбила девять украинских беспилотников.