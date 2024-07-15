Над Брянской областью уничтожили шесть дронов ВСУ

ПВО сбила шесть украинских беспилотников над Брянской областью

ПВО сбила шесть украинских беспилотников над двумя районами Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Четыре беспилотника сбиты над территорией Севского района, по одному над Погарским и Брасовским районами», написал глава региона в своем Telegram-канале.

Пострадавших и разрушений нет, отметил Богомаз.

Ранее опасность атаки БПЛА была объявлена в Курской и Белгородской областях.