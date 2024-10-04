Вооруженные силы России продолжают достигать целей, поставленных на СВО, в период с 28 сентября по 4 октября военные нанесли 29 групповых ударов высокоточным оружием и поразили в том числе объекты энергетики Украины, а также инфраструктуру ВСУ и живую силу, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ .

Всю неделю подразделения группировки войск «Север» продолжили уничтожать формирований ВСУ в Курской области. За этот период противник потерял порядка 3050 бойцов, четыре танка, а также 43 боевые бронированные машины, две из которых американского производства.

За неделю ВС РФ нанесли поражение формированиям шести механизированных, танковой, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии, а также отразили 11 контратак штурмовых подразделений ВСУ.

Подразделения «Южной» группировки войск освободили от присутствия ВСУ населенный пункт Верхнекаменское в ДНР. Там, где работали вышеуказанные подразделения, Украина потеряла до 5 110 бойцов и иностранную военную технику.

Слаженными действиями группировки войск «Центр» освобождены населенные пункты Нелеповка и Крутой Яр в ДНР. Также российские военные за неделю освободили Угледар, который является важным стратегическим объектом за счет своего территориального расположения между двумя фронтами.

Всего с начала СВО Вооруженные силы Украины потеряли 646 самолетов, 283 вертолета, 32816 беспилотных летательных аппаратов, а также несколько тысяч другой военной техники.