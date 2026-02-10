«За 5 лет напостили всякого»: психолог испугался наказания и удалил группу с мемами

Психолог в Москве испугался наказания за пропаганду ЛГБТ* и снес группу с мемами

36-летний психолог из столицы Дмитрий Д. удалил свою группу с мемами в Telegram, так как центр «Э» заподозрил в его постах пропаганду ЛГБТ*, сообщает «Осторожно, Москва» .

Мужчина вел группу 5 лет. К моменту ее удаления там насчитывалось свыше 20 тыс. подписчиков. Психолог постил просто смешные картинки. Но правоохранители заметили радужный флаг на одной из них. После этого мужчине предъявили обвинение, тогда он принял решение удалить все посты.

«Мне придется снести этот паблик, потому что за 5 лет мы напостили всякого», — пояснил психолог подписчикам.

Сейчас у мужчины осталась вторая группа на 10 тыс. подписчиков, где он публикует мемы с психологической тематикой и рекламу своих услуг.

Он пришел на заседание суда, признал вину и раскаялся. Таганский суд Москвы назначил ему административный штраф в качестве наказания по делу о пропаганде ЛГБТ*.

* Движение признано в России экстремистским и запрещено.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.