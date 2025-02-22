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WP: губернатор Калифорнии просит $40 млрд для восстановления штата после пожара

Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом обратился к Вашингтону с просьбой выделить 40 млрд долларов на восстановление территории после крупных пожаров, сообщает газета The Washington Post (WP).

Письмо с соответствующей просьбой Ньюсом направил американскому конгрессу. По его словам, указанная сумма позволит жителям штата преодолеть последствия ЧП и восстановить районы, пострадавшие от январских лесных пожаров.

Также губернатор Калифорнии сделал публикацию в соцсети X, в которой отметил, что процесс оценки всего ущерба, причиненного штату разрушающими пожарами, займет годы.

В январе в Калифорнии бушевали мощные лесные пожары. Жертвами ЧП стали десятки людей. Огонь уничтожил несколько тысяч жилых домов, в том числе голливудских знаменитостей. Так, своих домов лишились Пэрис Хилтон, Бен Аффлек, Энтони Хопкинс и т. д.

Ранее в Лос-Анджелесе, который пострадал от разрушительных пожаров в январе, проливные дожди вызвали наводнения и оползни.