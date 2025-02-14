В Лос-Анджелесе после недавних пожаров начались наводнения и оползни

В округе Лос-Анджелес, который пострадал от разрушительных пожаров в январе, вновь наблюдаются серьезные проблемы — проливные дожди вызвали наводнения и оползни, подняв уровень воды до 120 см. Мэр Карен Басс предостерегла жителей о продолжающемся ненастье, ожидая, что осадки могут затянуться до пятницы, сообщает «Царьград» .

«Жителям Лос-Анджелеса следует подготовиться к дождям, которые могут продолжаться до пятницы. Наибольшая вероятность сильных осадков, наводнений, оползней и ветровых порывов ожидается сегодня вечером», — написала мэр на своей странице в соцсети X.

В некоторых районах, таких как Малибу, Сан-Фернандо и Вестсайд, наблюдаются значительные разрушения. Пожары, начавшиеся 7 января, стали самыми крупными в истории Калифорнии, охватив более 16 тысяч гектаров и унеся жизни 25 человек. Метеорологи объяснили страшные последствия именно сухой и ветреной погодой, что сделало условия для распространения огня крайне благоприятными.

В настоящее время с учетом недавних ливней и последствий пожаров власти призывают жителей быть бдительными и готовыми к ухудшению погодных условий.