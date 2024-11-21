сегодня в 17:08

Взвод ВСУ подорвался на собственноручно заминированных тропах в Курской области

Взвод боевиков ВСУ взорвался на своих же заминированных тропах в Курской области. Это произошло из-за паники, сообщает SHOT .

Украинские боевики заминировали тропы, чтобы закрепиться на позициях. Однако через некоторое время командование потребовало от них отправиться на помощь сослуживцам, попавшим в «ольговский котел».

Бойцы ВСУ пробились вперед и обошли свое минное поле. Однако разбить сформированное российскими солдатами кольцо не вышло.

Боевики попали под массированный обстрел и вынуждены были в ускоренном порядке отступать. Началась паника. В результате украинские солдаты наткнулись на свои же заминированные тропы и начали подрываться.

20 солдат противника получили ранения. Часть из них погибла. Также были уничтожены две бронированные машины.

Суммарно в «ольговском котле» в Курской области было уничтожено 600 боевиков.

Ранее сообщалось, что российские войска загнали солдат ВСУ в «котел» в этой части региона. Солдаты противника пытаются выйти из окружения в группах по 15-20 человек.