Минобороны: ВС РФ загнали ВСУ в «котел» в Ольговском районе Курской области
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Российские солдаты успешно блокировали боевиков ВСУ в районе Ольговской рощи в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
17 ноября в 04:00 украинские боевики объединились в группы, состоящие из 15-20 человек. Затем попытались выйти из появившегося «котла» в Ольговской рощи в Курской области.
Однако российские солдаты ликвидировали 80 националистов. Еще 30 получили ранения. Также 24 боевика были пленены.
В районе Ольговской рощи в Курской области проводится зачистка. Оставшиеся солдаты уничтожаются.