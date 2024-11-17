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Минобороны: ВС РФ загнали ВСУ в «котел» в Ольговском районе Курской области

Российские солдаты успешно блокировали боевиков ВСУ в районе Ольговской рощи в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

17 ноября в 04:00 украинские боевики объединились в группы, состоящие из 15-20 человек. Затем попытались выйти из появившегося «котла» в Ольговской рощи в Курской области.

Однако российские солдаты ликвидировали 80 националистов. Еще 30 получили ранения. Также 24 боевика были пленены.

В районе Ольговской рощи в Курской области проводится зачистка. Оставшиеся солдаты уничтожаются.