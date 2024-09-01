Взрывы в Лондоне объяснили вышедшими из-под контроля съемками

сегодня в 06:55

В Лондоне взорвался грузовик съемочной группы BBC World News при запланированном мероприятии, пишет РБК .

«Это было частью заранее запланированного съемочного мероприятия в районе Кеннинг Таун», — говорится в заявлении полиции британской столицы.

Угрозы для жителей нет, добавили в ведомстве.

По данным местных СМИ, загорелись две машины, в том числе грузовик съемочной группы BBC World News.

Ранее в субботу вечером в Лондоне прозвучали взрывы.