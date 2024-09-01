Взрывы в Лондоне объяснили вышедшими из-под контроля съемками
В Лондоне взорвался грузовик съемочной группы BBC World News
В Лондоне взорвался грузовик съемочной группы BBC World News при запланированном мероприятии, пишет РБК.
«Это было частью заранее запланированного съемочного мероприятия в районе Кеннинг Таун», — говорится в заявлении полиции британской столицы.
Угрозы для жителей нет, добавили в ведомстве.
По данным местных СМИ, загорелись две машины, в том числе грузовик съемочной группы BBC World News.
Ранее в субботу вечером в Лондоне прозвучали взрывы.