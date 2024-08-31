В Лондоне прозвучали взрывы
Взрывы прозвучали у стадиона О2 в Лондоне
Взрывы прозвучали у стадиона О2 в Лондоне, пишет РИА Новости.
Возле стадиона О2 в Лондоне прогремели взрывы, после которых начался пожар, сообщает газета Daily Mail.
Пламя вспыхнуло на складах на Собачьем острове — через реку от культового места.
Стадион О2 — третья по вместимости крытая площадка в Великобритании, входит в десятку крупнейших строений в мире по объему занимаемого пространства.
О причинах происшествия и возможных жертвах не сообщается.