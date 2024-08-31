В Лондоне прозвучали взрывы

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Взрывы прозвучали у стадиона О2 в Лондоне

Взрывы прозвучали у стадиона О2 в Лондоне, пишет РИА Новости .

Возле стадиона О2 в Лондоне прогремели взрывы, после которых начался пожар, сообщает газета Daily Mail.

Пламя вспыхнуло на складах на Собачьем острове — через реку от культового места.

Стадион О2 — третья по вместимости крытая площадка в Великобритании, входит в десятку крупнейших строений в мире по объему занимаемого пространства.

О причинах происшествия и возможных жертвах не сообщается.