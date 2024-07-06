Взрывы прогремели в Одесской области

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В украинских городах Одесса и Южный в субботу днем прогремели взрывы. В регионе сработала воздушная тревога, сообщает Life.ru .

«Дым после взрыва в Одессе. Местные паблики сообщают о взрыве в портовом городе Южный Одесской области», — пишет украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале.

Ранее взрывы прозвучали в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. О последствиях на земле в настоящее время ничего не сообщается.

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Киевской, Сумской, Полтавской и Черкасской областях Украины.