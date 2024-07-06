Воздушную тревогу объявили в десяти регионах Украины
В десяти областях Украины звучит сигнал тревоги
В десяти областях Украины включили сигнал воздушной тревоги, пишет РИА Новости.
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Киевской, Сумской, Полтавской и Черкасской областях Украины.
Данные российское агентство приводит из информации украинской Минцифры.
Ранее сообщалось, что после взрывов в Сумах частично пропал свет, в город перестала поступать вода.