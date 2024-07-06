Воздушную тревогу объявили в десяти регионах Украины

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Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Киевской, Сумской, Полтавской и Черкасской областях Украины.

Данные российское агентство приводит из информации украинской Минцифры.

Ранее сообщалось, что после взрывов в Сумах частично пропал свет, в город перестала поступать вода.