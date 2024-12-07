Взрывы прогремели в Конотопе Сумской области Украины

Происшествия

Жители Конотопа Сумской области Украины услышали взрывы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание соседней страны «Общественное».

Воздушная тревога прозвучала над территорией всей Сумской области в 07:17. Она закончилась только в 07:42, сообщает Telegram-канал соседней страны «КПТ».

Воздушная тревога сохраняется только в Черниговской области. Она — соседняя от Сумской.

Ранее российские войска ликвидировали украинскую артиллерийскую установку в Сумской области. Для этого использовался «Ланцет».