сегодня в 07:52

Жители Конотопа Сумской области Украины услышали взрывы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание соседней страны «Общественное».

Воздушная тревога прозвучала над территорией всей Сумской области в 07:17. Она закончилась только в 07:42, сообщает Telegram-канал соседней страны «КПТ».

Воздушная тревога сохраняется только в Черниговской области. Она — соседняя от Сумской.

Ранее российские войска ликвидировали украинскую артиллерийскую установку в Сумской области. Для этого использовался «Ланцет».