Минобороны показало кадры уничтожения артиллерии ВСУ в Сумской области
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Солдаты российской группировки войск «Север» выявили и уничтожили артиллерийское орудие ВСУ в Сумской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Огневую позицию артиллерийского орудия обнаружили с помощью средств воздушной разведки. После анализа полученных разведданных было принято решение уничтожить цель.
По ней был нанесен удар барражирующим боеприпасом «Ланцет». В результате прямого попадания цель была ликвидирована.
Момент уничтожения артиллерийского орудия ВСУ был зафиксирован с помощью дрона. На нем виден сам удар и последствии в виде взрыва цели.
Ранее стало известно, что за сутки ВСУ под Курском потеряли более 250 военнослужащих. Также противник лишился военной техники, в том числе западного производства.