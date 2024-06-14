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Взрывы прогремели в Киевской и Хмельницкой областях Украины

Звуки взрывов слышны за пределами Киева, в Воздушных силах Украины рассказали о скоростной цели, двигавшейся в направлении города, сообщает украинское издание «Общественное».

На данный момент воздушная тревога объявлена на всей территории страны.

Помимо этого, взрывы прозвучали в Хмельницкой области. Об этом рассказали корреспонденты местного издания.

Ранее во временно находящемся под контролем Украины городе Запорожье и Харькове раздалась серия взрывов.