В Запорожье и Харькове раздались взрывы
В Запорожье после взрывов исчезло электричество
Во временно находящемся под контролем Украины городе Запорожье и Харькове раздались взрывы, пишут СМИ.
«После взрывов во временно оккупированном городе Запорожье в нескольких районах исчезло электричество», написал в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Политик уточнил, что город был атакован российскими ракетами.
О взрыве в Харькове сообщало украинское издание «Общественное».
Официальной информации о последствиях нет.