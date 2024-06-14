В Запорожье и Харькове раздались взрывы

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В Запорожье после взрывов исчезло электричество

Во временно находящемся под контролем Украины городе Запорожье и Харькове раздались взрывы, пишут СМИ.

«После взрывов во временно оккупированном городе Запорожье в нескольких районах исчезло электричество», написал в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Политик уточнил, что город был атакован российскими ракетами.

О взрыве в Харькове сообщало украинское издание «Общественное».

Официальной информации о последствиях нет.