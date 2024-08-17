Взрывотехники обезвредят обломки дрона после атаки ВСУ в Липецкой области

В Липецкой области взрывотехники обезвредят обнаруженные фрагменты беспилотников, которые атаковали региона недавно, сообщает ТАСС .

Специалисты уже начали работу по обезвреживанию обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Власти региона предупредили, что в выходные жители могут слышать хлопки и звуки, напоминающие на взрывы. Они добавили, что угрозы для жизни населения нет.

Ранее под Липецком объявляли красный уровень угрозы из-за атаки беспилотников ВСУ. Жителей попросили быть в домах и не приближаться к окнам.