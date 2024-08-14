В Липецком округе объявили красный уровень угрозы атаки беспилотников

Красный уровень угрозы атаки беспилотников объявлен в Липецком муниципальном округе, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону.

«Объявлен красный уровень угрозы атаки БПЛА для Липецкого МО», — говорится в сообщении.

Жителей просят по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в личном сообщил о прибытии в регион более 100 жителей Курской области, для которых подготовили пункты временного размещения с питанием и медицинской помощью, в том числе психологического характера.