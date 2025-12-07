Взрываются канистры с бензином: склады загорелись возле ТЭЦ-1 в Красноярске

сегодня в 20:24

SHOT: крупный пожар со взрывами произошел на складах возле ТЭЦ-1 в Красноярске

Мощный пожар со взрывами произошел на территории складов возле ТЭЦ-1 в Красноярске. В результате ЧП пострадал один человек, сообщает SHOT .

К настоящему моменту общая площадь возгорания превышает 800 кв. м. Загорелся бокс, в котором находятся четыре автомобиля. Слышны взрывы канистр с бензином.

На опубликованных кадрах видно, как горит складское помещение. В небо поднимаются языки пламени и густой черный дым.

Вблизи складов расположен красноярский ТЭЦ. Пожарно-спасательные подразделения делаю все возможное, чтобы не подпустить к нему огонь.

