Взрываются канистры с бензином: склады загорелись возле ТЭЦ-1 в Красноярске
SHOT: крупный пожар со взрывами произошел на складах возле ТЭЦ-1 в Красноярске
Мощный пожар со взрывами произошел на территории складов возле ТЭЦ-1 в Красноярске. В результате ЧП пострадал один человек, сообщает SHOT.
К настоящему моменту общая площадь возгорания превышает 800 кв. м. Загорелся бокс, в котором находятся четыре автомобиля. Слышны взрывы канистр с бензином.
На опубликованных кадрах видно, как горит складское помещение. В небо поднимаются языки пламени и густой черный дым.
Вблизи складов расположен красноярский ТЭЦ. Пожарно-спасательные подразделения делаю все возможное, чтобы не подпустить к нему огонь.
