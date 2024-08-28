Взрыв в Кривом Роге попал в прямой эфир украинского ТВ. Его пришлось прервать

Прямо во время украинского телемарафона в Кривом Роге прогремел мощный взрыв, на месте удара поднялся столб густого дыма. Прямой эфир срочно прервали, сообщает «Царьград» .

Взрыв попал в кадр, ведущие сразу сказали об угрозе безопасности. Что именно было поражено в городе, пока неизвестно.

В последние несколько дней Кривой Рог находится под прицелом российской армии. Накануне «Искандеры» нанесли удар по гостинице, где разместились иностранные наемники и инструкторы.

Ранее сообщалось, что в Польше не поддержали идею президента Владимира Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной. В НАТО нет сторонников украинского лидера по этому вопросу.

Глава Польши скептически относится к идее Зеленского и считает, что ни одна страна Североатлантического альянса не сможет принять такое решение. При этом он понимает желания президента Украины, но Польша будет действовать в собственных интересах.