В Польше не поддержали идею Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной

Минобороны Польши: в НАТО нет сторонников сбивать российские ракеты над Украиной

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что в НАТО нет сторонников идеи украинского лидера Владимира Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной, сообщает РИА Новости .

Косиняк-Камыш отметил, что относится скептически к идее Зеленского. По его словам, ни одна страна Североатлантического альянса отдельно не сможет принять такое решение.

«Я не видел в НАТО сторонников принятия этого решения», — заключил министр.

При этом он отметил, что относится к желанию украинского президента с пониманием. Однако Польша будет действовать исключительно в интересах собственного государства.

Киев призывал западные страны сбивать российские ракеты с их территорий. В НАТО ответили, что политика остается неизменной — альянс не будет напрямую участвовать в конфликте.

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ якобы применили американские истребители F-16 во время массированного удара ВС РФ. При этом он не назвал аэродромы базирования и число задействованных американских самолетов.