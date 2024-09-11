Взрыв в Екатеринбурге произошел из-за неизвестного устройства с таймером

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга прогремел взрыв. Предположительно, он случился из-за некого устройства с таймером, который могли привести в действие диверсанты, сообщает URA.RU .

Собеседник информационного агентства заявил, что механизм выставили диверсанты, они же привели его в действие. По его словам, когда к месту происшествия приехали силовики, там уже никого не было.

«Причастных к случившемуся ищут», — заявил источник.

Взрыв произошел рано утром возле гаражного кооператива недалеко от воинской части. По предварительной информации, ранения получил один человек, пострадали три автомобиля. Экстренные службы работают на месте происшествия.