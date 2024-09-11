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Один человек пострадал в результате взрыва в Екатеринбурге

Взрыв произошел недалеко от гаражного кооператива в районе ВИЗ Екатеринбурга, в результате ЧП пострадал один человек, сообщает ТАСС .

Как отметили в антитеррористической комиссии Свердловской области, на место приехали специальные и экстренные службы. Участок, где слышали хлопок, оцепили, движение транспорта в районе улицы Крауля было частично перекрыто.

Пострадавшего госпитализировали. Из-за взрыва повреждены три транспортных средства.

Угроза уже нейтрализована. Сейчас специалисты оценивают характер и размер ущерба.