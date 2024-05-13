сегодня в 12:06

Взрыв произошел в частном доме в поселке в Ростовской области

В поселке Лиховском Каменска-Шахтинского в результате взрыва разрушено частное домовладение, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Инцидент случился около 10:00 в понедельник.

По его словам, погибших в результате случившегося нет. Два пострадавших жителя с ожогами доставлены в местную больницу.

О причинах взрыва Голубев не сообщил. Он отметил, что вся информация в настоящий момент выясняется.

Ранее Baza сообщала, что авиабомба ФАБ-500 упала в Белгородской области на улице Вересковой в поселке Разумное-54. Власти объявили об эвакуации ближайших домов, чтобы уничтожить боеприпас.