Взрыв произошел на военном заводе «Крушик» в Сербии

На военном заводе «Крушик» в Сербии, который производит снаряды для Украины, прогремел взрыв, сообщает РБК .

Как пишет N1, пострадали семь человек, их доставили в больницу.

По данным издания b92, взрыв прогремел в ходе плановых работ по прессовке пентаэритриттетранитрата (взрывчатое вещество, которое используют для снаряжения боеприпасов и капсюлей к ним).

Рабочих завода госпитализировали с легкими травмами. У одного пострадавшего — порезы головы, у двух — на руках. А также все они пожаловались на проблемы со слухом.

Ранее служба внешней разведки РФ заявила, что на военном заводе Крушик изготавливают боеприпасы для Украины. Были перечислены несколько подобных предприятий. Такое поведение назвали «попыткой выстрелить России в спину».