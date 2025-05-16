Взрыв произошел на предприятии по производству парафина «Свеча» в Башкирии Происшествия сегодня в 08:49

Взрыв случился на предприятии по изготовлению парафина «Свеча» в городе Салават на территории Республики Башкортостан. Здание частично обрушилось, сообщает Telegram-канал «112».

Началось возгорание парафина. По предварительной информации, четыре человека пострадали. Один оказался под завалами. Его судьба неизвестна. На место случившегося отправились сотрудники городских служб. Ранее в Острогожском районе Воронежской области прогремел взрыв. Он случился из-за неосторожного обращения со взрывоопасным предметом.