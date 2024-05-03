Взрыв произошел из-за холодильника в многоэтажке в Химках

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Хлопок произошел в многоквартирном доме в Химках

Прокуратура проводит проверку по факту хлопка в многоквартирном жилом доме в городском округе Химки. В результате инцидента пострадавших нет, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Предварительно, в пятницу около 06:00 в одной из квартир многоэтажки на улице Совхозная произошел хлопок с последующим задымлением.

В результате происшествия повреждения получили оконные рамы и фасад дома. Информации о пострадавших не поступало. Многоэтажный дом не газифицирован. В данный момент прокуратура устанавливает все обстоятельства и причины случившегося.

По данным СМИ, в одной из квартир на десятом этаже взорвался холодильник.

Накануне китайская зарядка взорвалась и устроила пожар в одной из столичных квартир. Взорвавшийся китайский блок питания поджог шторы. Возгорание ликвидировали пожарные.