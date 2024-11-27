Взрыв прогремел в аварийной пятиэтажке в Волгограде

Взрыв с последующим возгоранием произошел в аварийном пятиэтажном доме в Волгограде. На месте происшествия работают оперативные службы, сообщает V1.ru .

ЧП произошло в пятиэтажке по адресу, улица Титова, дом № 9. На опубликованных кадрах видно, как черный дым идет из окна квартиры на 3-м этаже. При этом на 1-м этаже дома отсутствуют окна, которые закрыты фанерой.

Пятиэтажный дом был признан аварийным и подлежал сносу после взрыва бытового газа в квартире, который произошел в апреле прошлого года.

На месте взрыва работают городские оперативные службы.