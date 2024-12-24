Взрыв прогремел на заводе по производству взрывчатки в Турции
На заводе по производству взрывчатки в турецкой провинции Балыкесир прогремел взрыв. На данный момент известно, что погибли не менее 12 человек, сообщает РИА Новости.
Власти исключают вероятность диверсии. При этом причина взрыва пока неизвестна. По предварительным данным, есть погибшие и раненые.
На опубликованных кадрах с места ЧП видны последствия взрыва. На улице хаотично разбросаны различные предметы.
Ранее на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода произошел взрыв. В результате погибли два человека.