сегодня в 10:07

Взрыв прогремел на заводе по производству взрывчатки в Турции

На заводе по производству взрывчатки в турецкой провинции Балыкесир прогремел взрыв. На данный момент известно, что погибли не менее 12 человек, сообщает РИА Новости .

Власти исключают вероятность диверсии. При этом причина взрыва пока неизвестна. По предварительным данным, есть погибшие и раненые.

На опубликованных кадрах с места ЧП видны последствия взрыва. На улице хаотично разбросаны различные предметы.

Ранее на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода произошел взрыв. В результате погибли два человека.