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Два человека погибли при взрыве на бывшем заводе в Абакане

На территории бывшего Абаканского опытно-механического завода произошел взрыв. В результате погибли два человека, сообщает SHOT .

В понедельник утром, 23 декабря, на предприятии проводили сварочные работы. В какой-то момент раздался взрыв.

Рядом находились два человека, они погибли. Также есть еще четверо пострадавших.

Взрыв был вызван замыканием, которое произошло во время работ.

Ранее под Орлом загорелся объект топливной инфраструктуры. Это произошло в результате атаки БПЛА.