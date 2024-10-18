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Взрыв прогремел на военном предприятии в Сербии

В сербском городе Чачак на военном предприятии «Слобода» прогремел взрыв. На данный момент известно о четырех пострадавших, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Blic.

Полиция и скорая помощь уже работают на военном объекте.

О причинах взрыва пока не сообщается.

Ранее в Сети опубликовали кадры подрыва нескольких участков межкорейских дорог, которые провели в КНДР со своей стороны границы. Взрывы произошли к северу от военной демаркационной линии.