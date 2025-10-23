Взрыв на заводе под Челябинском: власти объявили о новых погибших

сегодня в 16:49

Число погибших при взрыве на заводе в Копейске увеличилось до 12

Число погибших при взрыве на заводе в Копейске возросло до 12, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в личном Telegram-канале . Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промбезопасности опасных производственных объектов.

«Число погибших увеличилось до 12 человек», — написал Текслер.

Не исключено, что официальное число погибших впоследствии снова вырастет - местонахождение 10 человек до сих пор не установлено.

В последний раз, четырьмя часами ранее, губернатор сообщал о 10 погибших и 12 пропавших при взрыве на копейском заводе.

МЧС продолжает вести поисковые работы на месте происшествия.

Взрыв на заводе в Копейске произошел вечером 22 октября. По версии Следственного комитета, происшествие случилось из-за нарушения правил безопасности в технологическом процессе.

По факту взрыва в Копейске возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).