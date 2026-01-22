сегодня в 17:29

Взрыв на сталелитейном заводе в Индии унес жизни 6 человек

Шесть человек погибли и еще четверо пострадали при взрыве на сталелитейном заводе в центральной Индии, сообщает РЕН ТВ .

Трагедия произошла на предприятии компании Real Ispat, которое находится в штате Чхаттисгарх. Завод производит металлопродукцию.

По предварительным данным, на предприятии взорвалась плавильная печь во время работы — раскаленный уголь и мусор разбросало по платформе, где находились рабочие.

На месте идет спасательная операция. Существует вероятность, что под обломками может оказаться еще больше людей. Специалисты устанавливают причины взрыва.

В четверг мощный взрыв прогремел на крыше одного из корпусов элитного ЖК «Остров» в Москве. ЧП произошло из-за разгерметизации пропанового баллона.

