Взрыв на полигоне в Чехии произошел во время плановых учений саперов

На чешском военном полигоне в Либаве произошел взрыв боеприпасов. Инцидент случился во время плановых учений саперов, сообщает РБК .

Также в Минобороны Чехии заявили об одном погибшем. В военном ведомстве уточнили, что ранеными числятся семь военнослужащих и один гражданский. По факту произошедшего заведено уголовное дело.

О взрыве боеприпасов на полигоне в Чехии стало известно 17 июня. На место происшествия отправили вертолет спасательной службы.

По информации интернет-портала lidovky.сz, ранены девять солдат чешской армии. Об этом СМИ сообщил представитель больницы города Оломоуц Адам Фритшер. По его словам, одному раненому оказали помощь на месте. Четырех привезут в больницу в Оломоуце, еще четырех военнослужащих отправят в военный госпиталь.