СМИ: 9 военных получили ранения при взрыве боеприпасов на полигоне в Чехии

При взрыве на чешском военном полигоне в Либаве получили ранения 9 военнослужащих, сообщает ТАСС .

По информации интернет-портала lidovky.сz, ранены девять солдат чешской армии. Об этом СМИ сообщил представитель больницы города Оломоуц Адам Фритшер.

По его словам, одному раненому оказали помощь на месте. Четырех привезут в больницу в Оломоуце, еще четырех военнослужащих отправят в военный госпиталь.

В группе чешской армии в соцсети Х сообщили о взрыве боеприпасов на полигоне. Военная полиция уже начала расследование.

Уточнялось, что при взрыве пострадали люди. На место происшествия отправили вертолет спасательной службы.