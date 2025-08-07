Взрыв яйца поставил на уши целый дом в Москве
В Москве к жилому дому на Фрязевской улице вызвали экстренные службы из-за взрыва куриного яйца. По предварительным данным, квартиру окутал дым, но никто из людей не пострадал, сообщает SHOT.
По имеющейся информации, хозяева жилья решили сварить яйца на плите, но одно из них взорвалось. После этого по жилищу распространился дым, и на место событий вызвали экстренные службы.
Прочие подробности случившегося выясняются.
Тем временем у Кремля временно перекрыли транспортное движение. Водители не могут проехать по некоторым участкам на Боровицкой площади, Тверской улице, Киевском шоссе и шоссе Ракитки.