Взрыв яйца поставил на уши целый дом в Москве

В Москве к жилому дому на Фрязевской улице вызвали экстренные службы из-за взрыва куриного яйца. По предварительным данным, квартиру окутал дым, но никто из людей не пострадал, сообщает SHOT .

По имеющейся информации, хозяева жилья решили сварить яйца на плите, но одно из них взорвалось. После этого по жилищу распространился дым, и на место событий вызвали экстренные службы.

Прочие подробности случившегося выясняются.

Тем временем у Кремля временно перекрыли транспортное движение. Водители не могут проехать по некоторым участкам на Боровицкой площади, Тверской улице, Киевском шоссе и шоссе Ракитки.