Взрыв и пожар в Сочи: один погибший и спасенный ребенок
При взрыве газа в сочинском доме погиб человек
В результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме на улице Тимирязева в Сочи предварительно установлена гибель одного человека, сообщает Telegram-канад Shot.
Спасатели обнаружили под завалами маленькую девочку, предварительно, 8 лет. Ее экстренно доставляют в медицинское учреждение.
После взрыва произошел пожар на площади 15 квадратных метров. На месте работают оперативные службы, продолжающие ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации.
Ранее сообщалось о возможной утечке газа как причине инцидента.