Взрыв и пожар в Сочи: один погибший и спасенный ребенок

сегодня в 02:40

При взрыве газа в сочинском доме погиб человек

В результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме на улице Тимирязева в Сочи предварительно установлена гибель одного человека, сообщает Telegram-канад Shot .

Спасатели обнаружили под завалами маленькую девочку, предварительно, 8 лет. Ее экстренно доставляют в медицинское учреждение.

После взрыва произошел пожар на площади 15 квадратных метров. На месте работают оперативные службы, продолжающие ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось о возможной утечке газа как причине инцидента.