Взрослый одинокий мужчина выпал из окна в Волгограде и умер

V1: мужчина разбился при падении из окна квартиры на 9 этаже в Волгограде

В Волгограде взрослый одинокий мужчина разбился, выпав из окна квартиры на девятом этаже. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщает V1.RU .

Трагедия произошла накануне утром на проспекте Героев Сталинграда, 60, в Красноармейском районе.

«Не знаю, что он хотел. То ли помыть окно, то ли просто открыть его. Мужчина в возрасте уже. Супруга умерла у него, жил один», — рассказал источник издания.

Собеседник агентства добавил, что сначала очевидцы услышали глухой звук, а затем крик женщины. Подбежавшие на помощь люди увидели, что от полученных травм мужчина скончался на месте. Скорая помощь приехала лишь через 20 минут.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее в Волгограде прямо у подъезда дома прошла церемония прощания с 13-летней школьницей, которая выпала с балкона 16-го этажа. Отец считает, что девочка погибла в попытке сделать селфи.