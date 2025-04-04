В Волгограде простились с выпавшей с 16-го этажа 13-летней школьницей

В Волгограде прямо у подъезда дома прошла церемония прощания с 13-летней школьницей, которая выпала с балкона 16-го этажа. Отец считает, что девочка погибла в попытке сделать селфи, сообщает V1.RU .

Проводить девочку в последний путь пришли сотни жителей города. Люди начали собираться у подъезда, где жила школьница, еще с утра. Они принесли с собой цветы и венки.

Соседка девочки рассказала, что для всех новость о ее гибели стала шоком. Родственники школьницы вспомнили, что она была веселой, отзывчивой и доброй. По их словам, она хорошо училась.

В 11:30 гроб с телом девочки привезли к дому. Как только с него сняли крышку, многие люди заявили, что лежит там не погибшая девочка, а кто-то другой, ведь узнать ребенка было трудно.

Отец погибшей, с которым девочка жила после развода родителей, пообщался с журналистами. По его словам, в тот роковой день ребенок отправился погулять, но так и не вернулся домой. Мужчина считает произошедшее несчастным случаем. Он заявил, что девочка могла выпасть из окна, пока делала селфи.

Трагедия произошла вечером 30 марта. 11-летняя и 13-летняя школьницы по неизвестным причинам выпали с 16-го этажа дома на улице 64-й Армии. Девочки проживали недалеко от этого места, на улице Козака. Следствие разбирается в происшествии.