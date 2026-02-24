Взялся за гитару и усилитель: друзья погибшего в РГГУ студента рассказали о трагедии

Одногруппники погибшего 23-летнего студента РГГУ, которого ударило током во время подготовки к концерту в вузе, раскрыли детали происшествия, сообщает «112» .

Денис П. был бас-гитаристом университетской группы. В день трагедии он месте со своим коллективом готовился к концерту в актовом зале вуза.

По словам очевидцев, на репетиции молодой человек одновременно взялся за гитару и усилитель. После этого он задергался и упал. Парня госпитализировали, но спасти его не удалось.

Родители погибшего заявили, что университет до сих пор не связался с ними.

