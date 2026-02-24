сегодня в 14:46

Удар током от электрогитары убил студента РГГУ в ходе подготовки к концерту

Студент РГГУ получил смертельный удар током от электрогитары, когда готовился к концерту в вузе, сообщает Mash .

23-летний Денис П. из Балашихи был бас-гитаристом университетского ансамбля. В ходе подготовки к концерту он пришел на саундчек в актовый зал РГГУ.

Парень подключил гитару, ничего не предвещало беды. После этого группа приступила к репетиции, но внезапно Денис, взявший гитару в руки, задергался и упал.

В вуз вызвали скорую помощь, студента экстренно госпитализировали. Однако спасти его не удалось. Он скончался в больнице, так и не придя в сознание.

Предварительно, парень погиб от удара током. Причиной удара могло стать пересечение сигнального шнура с проводами питания электроусилителей или неправильное заземление сигнального кабеля гитары.

Ранее ученица столичной школы № 1173 потеряла сознание во время прохода через турникет. Мать девочки утверждает, что ребенка ударило током.

