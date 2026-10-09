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Взял авто покататься и испугался: задержан виновник массового ДТП в Москве

Происшествия

Сотрудники московской Госавтоинспекции привлекли к ответственности водителя внедорожника Toyota, накануне спровоцировавшего массовое столкновение на улице Крузенштерна. Об этом сообщает «112».

Задержанный пояснил полицейским, что взял иномарку у приятеля, чтобы покататься на ней. С места аварии скрылся исключительно из-за страха перед последствиями содеянного.

Мужчина полностью согласился с предъявленными претензиями. Автоинспекторы оформили в отношении нарушителя административные материалы.

Инцидент случился днем ранее на улице Крузенштерна. Toyota Land Cruiser влетела в 4 припаркованные иномарки — Mazda, Audi, BMW и Citroen.

Сразу после удара двое находившихся в салоне людей спешно покинули место происшествия. Как выяснилось позже, сам автомобиль зарегистрирован на 29-летнего местного жителя.

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