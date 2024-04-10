Взбесившаяся женщина жестоко избила детей в Подмосковье

В подмосковном Подольске женщина жестоко избила двух девочек из-за карусели. У одной их них перелом позвоночника, у другой — сотрясение мозга, сообщает Telegram-канал 112 .

7-летняя Даша и 9-летняя Ника катались на карусели на территории детской площадки. Это почему-то вывело из себя неизвестную женщину.

На опубликованных кадрах видно, как она что-то говорит девочкам, но в какой-то момент решает, что слов недостаточно. Взбесившаяся женщина избивает детей.

В результате у Ники диагностировали перелом позвоночника, а у Даши — сотрясение мозга. Правоохранительные органы уже ищут агрессивную женщину, которой грозит серьезная уголовная ответственность.

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